إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
فن وثقافة

برنامج أبواب الخير لـ عمرو الليثي يدعم عم عوض مريض السرطان

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

يواصل برنامج "أبواب الخير" للإعلامي عمرو الليثي بثه عبر إذاعة راديو مصر، حيث يقدم دورًا خدميًا وتنمويًا ورسالة إنسانية لدعم المحتاجين ومساندة الأسر البسيطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الحاج عوض متولى:

- استقبل البرنامج اتصالًا هاتفيًا من عوض متولى، مريض سرطان، يحتاج إلى أدوية بتكلفة 30 ألف جنيه.
- قال إنه من محافظة الإسماعيلية، ويبلغ من العمر 69 سنة، وقد أصيب بسرطان في البروستاتا وسرطان في البنكرياس.
- كان يعمل في شركة نقل خاصة وخرج على المعاش، ولديه أولاد.
- يشعر بالتعب ويتعالج حاليًا ويحتاج إلى أدوية للمساعدة في العلاج، ومعاشه ضعيف جدًا.
- بشر الإعلامي د. عمرو الليثي الحاج عوض بأن برنامج أبواب الخير يتحمل تكاليف شراء الدواء كاملة.

حالة سندس إبراهيم:

- استقبل البرنامج اتصالًا هاتفيًا من سندس إبراهيم، تحتاج إلى عملية مية بيضة على عينيها الاثنين بتكلفة 12 ألف جنيه.
- تبلغ من العمر 73 سنة، وكان زوجها يعمل سائقًا وتوفي منذ 10 سنوات، وابنها هو من يصرف عليها.
- كانت لديها 3 بنات وولد، وتوفيت اثنتان من بناتها.
- تعاني من مشكلة في عينيها ولا تستطيع الرؤية بشكل جيد، وقد زارت العديد من الأطباء الذين أخبروها بأنها تحتاج إلى عملية مية بيضة في عينيها الاثنين.
- لا تتلقى معاشًا وتعيش على دعم ابنها، وتتمنى إجراء العملية لتستطيع الرؤية بشكل أفضل.

برنامج عمرو الليثي "أبواب الخير"

ويحمل البرنامج في دورته الجديدة العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.

عمرو الليثي برنامج عمرو الليثي الاعلامي عمرو الليثي برنامج أبواب الخير

