تامر عاشور يُحيي حفلاً غنائياً في الإمارات أول ديسمبر المقبل

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي على مسرح المجاز، في مدينة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية.

بوستر حفل تامر عاشور

أغاني تامر عاشور

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”.