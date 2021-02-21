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ضمن تطوير الريف.. نبيل الطيبي: مبادرة حياة كريمة تصل إلى 149 قرية بأسيوط

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:07 م
نبيل الطيبي
نبيل الطيبي
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ياسمين القصاص
قال المهندس نبيل الطيبي المشرف على مبادرة تطوير الريف المصري في محافظة أسيوط، إنه يتم تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمبادرة في المحافظة على مرحلتين، الأولى في 60 قرية وجرى الانتهاء منها، والمرحلة الثانية بدأنا بها في 90 قرية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير 1500 قرية.

وأضاف المشرف علي مبادرة تطوير الريف المصري بأسيوط"، عبر زووم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن المحافظة تنعم بـ7 مراكز بواقع 149 قرية، ونوصل كل المرافق وأعمال البنية التحتية فيها، ونتيح الخدمات التعليمية والصحية وتبطين الترع وتأهيل المساكن، والمواطنون هنا فرحون للغاية ويدعون للرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفظ والسلام والأمان.

وأشار إلى أن جميع المواطنين يشعرون بسعادة كبيرة بسبب ما يحدث في المحافظة، معقبا "أهل أسيوط بيدعو للرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفظ والأمان والسلام"، مضيفا أن أبرز طليات أهل المحافظة هو الصرف الصحي وإعادة هيكلة الطرق، موضحا أنه عند التخطيط لإعداد طرق سليمة للمواطنين فيجب أن يكون الصرف الصحي علي حالة جيدة من الأعمال والصيانة، فلذلك قامت المحافظة بإعداد أعمال الصرف الصحي اولا.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات مباشرة في وجود صرف صحي سليم في جميع قري أسيوط، وهذا يكون أكثر ما يطلبه المواطن باستمرار، لأن عند الاهمال في الصرف الصحي كان يؤثر بالسلب علي أعمار المباني، موضحة أن اسيوط أصبحت تشهد الصرف الصحي الذى يحافظ على البيئة والمباني، بالإضافة إلى تم حلول مشاكل الترع عن طريق تبطين الترع وتطهيرها.
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