السعودية على مسار التعافي الاقتصادي.. تقرير معهد التمويل الدولي

توقع معهد التمويل الدولي، في أحدث تقرير له، اتجاهات الاقتصاد السعودي نحو الانتعاش، هكذا خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من تبعات جائحة كورونا كوفيد 19.





وتوقع المعهد في تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي للبلاد بنحو 2.4% في عام 2021 و3.1% في عام 2022 مدفوعًا بالنمو غير النفطي بنسبة تتراوح ما بين 3.0% و3.9% على التوالي.





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وأشار تقرير المعهد أيضا إلى أن استجابة السياسة القوية من البنك المركزي السعودي والحكومة أدت إلى وضع السعودية في وضع أفضل للانتعاش الاقتصادي، وحول أداء المالية العامة للبلاد، يتوقع المعهد أن يتقلص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بدعم من ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط.





التقرير أشار أيضا إلى أن تدفقات رأس المال لغير المقيمين ستزداد بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار مدفوعة بتدفقات محافظ الأوراق المالية.





وعلى الجانب الأخر، أشار المعهد إلى أن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العملاقة.





وحول ستظل السياسات النقدية يتوقع المعهد أن يواصل المركزي السعودي انتهاج سياسة تيسيرية حتى يتم التعافي بشكل جيد، منوها إلى مرونة النظام المصرفي مدعومًا بمراكز رأس المال والسيولة