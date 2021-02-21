الدول العربية في المقدمة.. مصر تصدر سلعا غذائية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2020

أكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020 بلغت حوالي 3.5 مليار دولار، وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.









وقال "برزى" في بيان منذ قليل، إن صادرات شهر ديسمبر 2020 بلغت قيمة 272 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 8%، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 255 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 309 مليون دولار بنسبة نمو 2% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.









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وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1865 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية فى 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 490 مليون دولار محقق نسبة نمو 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 181 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 17%.









أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2020، فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 308 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 181 مليون دولار، والأردن بقيمة 189 مليون دولار، واليمن بقيمة 169 مليون دولار، وليبيا بقيمة 163 مليون دولار، والجزائر بقيمة 153 مليون دولار، والإمارات بقيمة 134 مليون دولار، والعراق 125 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 101 مليون دولار، وفى المركز العاشر المغرب بقيمة 93 مليون دولار.









كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بقيمة صادرات 153 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار، يليها باكستان بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 32 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 69 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 28 مليون دولار.









البرازيل بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، والهند بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، والصين بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2019.









ويعد حفاظ قطاع الصناعات الغذائية على قيمة الصادرات في 2020 دون انخفاض في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشى فيروس الكورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية دليلا قويا على قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الظروف، ويعد النمو الذي حققه القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي والبالغ 7% في 2020 مقارنة بعام 2019 لهو دليل على تطور القطاع والتزامه بالمعايير الدولية العالية.