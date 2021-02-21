مجلس الشيوخ يستعد لانتخاب لجانه النوعية ويتلقى رغبات نوابه

يستعد مجلس الشيوخ لانتخابات اللجان النوعية التي تصل لـ ١٤ لجنة نوعية، حيث يتلقى المجلس رغبات الاعضاء الاصلية والاحتياطية تمهيدا لاجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس و الوكيلين و آمين السر، ومن المقرر أن تجري هذه الانتخابات بعد تصديق الرئيس على لائحة المجلس.





وتنص المادة 38 من اللائحة على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومي.





و لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.





و لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و لجنة الشباب والرياضة و لجنة الصحة والسكان و لجنة الزراعة والري و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام و لجنة الشئون الدينية والأوقاف.





كان مجلس النواب قد وافق فى الجلسة العامة الاسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص تاكيدا على مبدا المساواة.





وأكد أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغى هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره.





كما اكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الاعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضريبة مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة ، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب.





و أكد المستشار حنفي جبالي إن إزالة الأعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه.





وقال جبالي" أن مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة ، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا مضيفا " رسالة لمبدأ العدالة الضريبة غاية في الأهمية المساواة امام التكاليف و الأعباء العامة نحن جديرون بتحملها.





كانت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ قبل الغاء الاعفاء تنص على "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.





ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.





واصبحت المادة بعد التعديل " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.