مرشحة للرئاسة الأمريكية: غزو رفح كارثة تهدد الشرق الأوسط .. وموقف مصر واضح

أكدت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، جيل ستاين، أن أسوأ مخاوفنا بشأن حرب غزة تحققت وأكثر من ذلك، مشددة على أن غزو رفح الآن هو كارثة في حقوق الإنسان ويهدد السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت "ستاين"، خلال لقائها عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن غزو رفح هو امتداد واستمرار للمجازر الإنسانية والإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل، وغزو رفح يبقى كعامل لتوسيع حلقة الصراع في المنطقة وإدخال الكثير من الأطراف في الصراع، منوهة بأنه يجب إنهاء حالة الحرب، وتوفير أموال أمريكا التي تنفق على التدمير.

وشددت على أن مصر لديها موقف واضح بأن ذلك خط أحمر وقد يهدد اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهناك أمور كثيرة تتم على مدار الأسابيع الماضية في الأردن بشأن وقف إطلاق النار.

وتابعت: "غزو رفح سيكون كارثة ويغزي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل وممتد من الدفاع عن إسرائيل وتتعامل معها أنها السفينة الحربية التي لا يمكن أن تغرق في الشرق الأوسط، وكأن إسرائيل مقدمة للولايات المتحدة تضمن سريان البترول إلى أوروبا.