كيربي: نتنياهو تعهد بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات.. فيديو

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية ستقيم رد حركة حماس، وكذلك الجانب الإسرائيلي، موضحًا: "جميعنا نريد ردا في أقرب وقت ممكن، لكن لا يمكنني أن استبق العملية، ونتنياهو تعهد بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات".



وأضاف "كيربي"، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع سيء للغاية بالنسبة إلى الكثيرين في قطاع غزة فيما يتعلق بالدواء والمواد الغذائية، لذلك، نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق ولاستمرار دخول المساعدات الإنسانية".



