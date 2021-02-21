مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يوافق على قيد وتسجيل 60 درجة علمية

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (١٦٥) والمنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢١ برئاسته قد وافق على قيد وتسجيل عدد ٢٩ رسالة ماجستير و٣١ رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة.





وأضاف شديد أن كافة الموضوعات التي تم الموافقة عليها تأتي وفقا للخطة البحثية لجامعة الفيوم ٢٠٢١/٢٠١٦ والتي تأتي تنفيذا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وفقا لخطة مصر الاستراتيجة ٢٠٣٠ والتي تركز على الموضوعات ذات الجانب التطبيقي والتخصصات الحديثة.





كما وافق المجلس في اجتماعه على شطب قيد عدد من الدارسين الذين لم تظهر جديتهم في إجراء أبحاثهم خلال المدة المحددة للتسجيل.











