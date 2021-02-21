مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يوافق على قيد وتسجيل 60 درجة علمية

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (١٦٥) والمنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢١ برئاسته قد وافق على قيد وتسجيل عدد ٢٩ رسالة ماجستير و٣١ رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة.
وأضاف شديد أن كافة الموضوعات التي تم الموافقة عليها تأتي وفقا للخطة البحثية لجامعة الفيوم ٢٠٢١/٢٠١٦ والتي تأتي تنفيذا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وفقا لخطة مصر الاستراتيجة ٢٠٣٠ والتي تركز على الموضوعات ذات الجانب التطبيقي والتخصصات الحديثة.
كما وافق المجلس في اجتماعه على شطب قيد عدد من الدارسين الذين لم تظهر جديتهم في إجراء أبحاثهم خلال المدة المحددة للتسجيل.
تنظم كلية الآثار بالفيوم مركز المسكوكات الإسلامية بالاشتراك مع اتحاد العام للأثريين العرب، المؤتمر الدولي السادس لـ المسكوكات الإسلامية التى تقام يومى 4 و5 أبريل القادم.
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب وأمين عام المؤتمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم ومدير مركز المسكوكات الإسلامية بمصر والمنسق العام للمؤتمر الدكتور محمد يونس نائب مدير المركز الإقليمي للمسكوكات الإسلامية واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد دسوقى والدكتور محمود أحمد.
تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر واليوم الأول بمقر اتحاد الأثريين العرب فى الشيخ زايد وفعاليات اليوم الثانى والجلسة الختامية بمركز المسكوكات بكلية الآثار بجامعة الفيوم .
وتشمل محاور المؤتمر والدورة عدة محاور منها النقود الإسلامية شاهدة على التاريخ والمسكوكات الإسلامية والنظم النقدية قديما وحديثا والمنهجيات البحثية الحديثة فى المسكوكات الإسلامية والمسكوكات الإسلامية وما يرتبط بها من علوم وعلماء المسكوكات الإسلامية ومناهجهم العلمية فيما قبل القرن الحادى والعشرين .
كما يتضمن المؤتمر ورش عمل حول زيارة لمكتبة اتحاد الأثريين العرب ومكتبة مركز المسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم وطرق الاستفادة من المواقع الاليكترونية للمزادات العالمية والتوثيق الرقمي للمسكوكات وطرق العرض المتحفى والاشكاليات التى تواجه الباحثين في مجال المسكوكات الاسلامية وطرق حلها.