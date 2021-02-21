تعليم أسوان تستعد لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول .. شاهد









هذا ومن المقرر أن يؤدى طلاب صفوف النقل من (الصف الرابع الإبتدائى حتى الثانى الإعدادى) الإمتحانات فى الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٤ مارس ٢٠٢١ بواقع إمتحان واحد فقط (متعدد التخصصات) لكل صف وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الأسئلة إختيار من متعدد بواقع ( أربعة بدائل لكل سؤال ) ويكون الزمن المخصص للإمتحان ساعتين لكل صف، وتحدد عدد الأسئلة طبقًا للوزن النسبى لها.





وبالنسبة لعدد الأسئلة للصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى كالتالى ( اللغة العربية ١٠ أسئلة بواقع ١٠٠ درجة - الرياضيات ٧ أسئلة بواقع ٨٠ درجة - العلوم ٤ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - اللغة الإنجليزية ٥ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - الدراسات الاجتماعية ٤ أسئلة بواقع ٤٠ درجة) على أن يكون المجموع ٣٠ سؤال بواقع ٣٠٠ درجة.





أما بالنسبة لعدد الأسئلة للصفين الأول والثاني الإعدادى كالتالى ( اللغة العربية ١٠ أسئلة بواقع ٨٠ درجة - الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة ٨ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - العلوم ٦ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - اللغة الإنجليزية ٦ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - الدراسات الاجتماعية ٥ أسئلة بواقع ٤٠ درجة) على أن يكون المجموع ٣٥ سؤال بواقع ٢٨٠ درجة.





وتُعقد امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفوف من الرابع الإبتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى بديلًا عن إمتحانات الفصل الدراسى الثانى.





وفيما يخص إمتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادى يُعقد امتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١، وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد بواقع (أربعة بدائل لكل سؤال) ويكون الزمن المخصص للامتحان ساعتين لكل صف، وتحدد عدد الأسئلة طبقًا للوزن النسبة لها، وهى كالتالى (اللغة العربية ١٠ أسئلة بواقع ٨٠ درجة - الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة ٨ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - العلوم ٦ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - اللغة الإنجليزية ٦ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - الدراسات الاجتماعية ٥ أسئلة بواقع ٤٠ درجة) على أن يكون المجموع ٣٥ سؤال بواقع ٢٨٠ درجة ، ولا تضاف درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى اجتياز الامتحان المجمع فقط. ويُحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام - فنى...إلخ) وفق تلك الدرجات.





وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى (العام) تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحى(التابلت)، وورقى لباقى الفئات مثل (المنازل والدمج والتربية الخاصة صم ومكفوفين) بلجان مراقبة ومؤمنة فى الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١ وفقًا للجدول المُعلن من قبل الوزارة.





وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنازل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.





أما بالنسبة لامتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة والتربية الفكرية، تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم - طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة - ما عدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى يُعقد لهم امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به ، وبالنسبة لمدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.





وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم - طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة - ما عدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى يُعقد لهم امتحان واحد فقط ويكون ورقيًا طبقًا للمعمول به.





وعقب ذلك تطرق الاجتماع الضوابط العامة للامتحانات حيث تُعقد امتحانات المواد التى لاتُضاف للمجموع لجميع مراحل النقل من الصف الرابع وحتى الصف الثانى الثانوى وطلاب الصف الثالث الإعدادى فى نهاية العام ، على أن تطبق نفس الضوابط المقررة بهذا الكتاب الدورى على مدارس التعليم المجتمعى.





وتتولى الإدارة التعليمية تحت إشراف المديرية إعداد الامتحانات وفقًا لما تقدم، وتُشكل بالمدرسة لجان لتقدير أوراق الامتحان من معلمى المواد وتُعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول موضحًا بها درجات الطلاب فى كل مادة. وبالنسبة لامتحانات الصف الثالث الإعدادى والأول والثاني الثانوى(ورقى) تتولى المديرية وضع الامتحانات.



