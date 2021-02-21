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محافظات

رئيس جامعة أسوان: نعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا للامتحانات

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:46 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 27 فبراير 2021 طبقًا للضوابط المقررة ـ وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات وذلك وفقًا للجداول الامتحانية المعلنة بمختلف الكليات.


وأكد الدكتور أحمد غلاب في تصريحات خاصة " لصدى البلد " على تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب ، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للطلاب  بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .


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وأشار غلاب الى أن تنفيذ ذلك يأتى حرصًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان ، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد  .


وأضاف أحمد غلاب أن المدن الجامعية استعددت لاستقبال الطلاب بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 24 فبراير 2021 بعد إجراء أعمال الرش والتعقيم بمختلف مباني المدن مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.


وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دخول المشروع القومى والحضارى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى لحيز التنفيذ الفعلى على الأرض داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو و إدفو بواقع 20 مجلسا قرويا والتي تتضمن 321 نجعا وتجمعا ريفيا و62 منطقة سكنية من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغيير شامل داخل هذه القرى.


وأشار محافظ أسوان إلى قيام جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان ، علاوة على قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها.

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