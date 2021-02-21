بمناسبة تعامد الشمس.. شاهد | تنظيم فعاليات ثقافية لفرق الفنون الشعبية بقصور ومسارح أسوان









وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، توجيهاته بتوفير جميع التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بمختلف القصور والمواقع الثقافية لتقديم استعراضاتها المتنوعة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجارى بمشاركة 12 فرقة للفنون الشعبية تضم فرق الحرية والوادى الجديد والإسماعيلية وشلاتين وسوهاج والنيل وبورسعيد وملوى والأقصر والشرقية، بالإضافة إلى فرقتى أسوان وتوشكى.









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وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في نشر التنوير التراثى والفنى مع خلق أجواء ترفيهية داخل المدن والقرى، خاصة مع قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الدكتور أحمد عواض بتقديم هذه العروض وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال أشرف عطية إن مبادرة "شتي في مصر" التى أطلقها الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، من أسوان جاءت بثمارها وسط ارتفاع معدلات توافد الحركة السياحية الداخلية خلال الفترة الحالية، مما ساهم في إنعاش صناعة السياحة داخل الفنادق الثابتة والعائمة، بجانب المطاعم والكافيهات والبازارات، بالإضافة إلى المواقع والمعالم السياحية والأثرية.









جدير بالذكر أن فرق الفنون الشعبية قدمت استعراضاتها المختلفة خلال الفترة المحددة على خشبة المسرح الصيفى بأسوان، وأيضًا داخل قصور الثقافة بكركر وغرب أسوان ودراو وتوشكى وحسن فخر الدين وكلابشة ودهميت بنصر النوبة ، بجانب كوم أمبو والرديسية والسباعية .







