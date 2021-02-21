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أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمرًا بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وبإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفادتهم وشهاداتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقا للمادتين (13 و15) من نظام الإجراءات الجزائية.

ونقلت قناة "العريبة" عن مصادر قولها إن "النيابة العامة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم".

وتداول ناشطون سعوديون، مقطعا مصورا أثار ضجة واسعة في المملكة، أظهر اعتداء شاب على فتاة وسط الشارع بمحافظة حفر الباطن في شمال المملكة.

ونشرت الفتاة التي جرى الاعتداء عليها الفيديو موضحة ما جرى: "اعترضوا طريقي ثلاث ذكور. وتحرشوا لفظيا، تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المُخل، ولا أي ردة فعل بالتغاضي أو الصمت كانت ممكن أن توقف تلك الفئة المنحطة، ومع علمي بالحقيقة لم أستطع التجاهل لأنه، والله الشاهد، تلك الليلة أني صبرت بالتغاضي".

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