السعودية.. تعرف على نظام المدفوعات الجديد للتعامل مع بنوك المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، تدشين نظام المدفوعات الفورية بشكل تجريبي، وبهدف تفعيل النظام مع عدد من البنوك في المملكة.









وذكرت قناة "العربية" أن نظام المدفوعات الفورية يشرف عليه البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية.









ويهدف النظام أيضًا إلى تحويل السعودية إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.









ونقلت "العربية" عن المحلل الاقتصادي علي الحازمي، قوله إن "القرار يعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القطاع المالي، الأمر الذي يجعله يتواكب مع النظام العالمي وما تتوصل إليه التقنية التكنولوجية الدولية في المجال، إضافة إلى كونه سيساهم جليًا في الحد من تعطيل الحوالات البنكية التي كانت تصل من ثلاثة إلى أربعة أيام خاصة في الإجازات الأسبوعية أو نهاية الأيام العملية مما كان يلحق الضرر الكبير على الشركات والأفراد".







