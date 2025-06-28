بالأسماء| غرق 4 أشخاص بنهر النيل فى المنيا .. والقبض على مالك المركب ببني مزار

لقي شاب و3 فتيات مصرعهم غرقا خلال استقلالهم مركبًا في وسط النيل بمركز بني مزار في المنيا، وتم القبض على مالك المركب بعد أن نجا بنفسه ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تواصل عمليات البحث لانتشال الجثامين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة، يفيد بوقوع حادث تعرض مركب للغرق في وسط النيل بمركز بني مزار .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب و 3 فتيات، وجار البحث عنهم من قبل رجال قوات الإنقاذ النهري، حيث تبين مصرع فارس. م 20 سنه وداليا. ر 18 عاما وشهد. ر 15 ودعاء. س 8 أعوام مقيمين بإحدى قرى المركز وجاري البحث عنهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

ومن جانبها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المركب بعد أن نجا بنفسه، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.