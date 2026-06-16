باستثمارات 4 مليارات جنيه.. مدينة الشيخ زايد تشهد إطلاق مشروع سكني جديد بمنطقة الثورة الخضراء

تشهد مدينة الشيخ زايد إطلاق مشروع سكني جديد بمنطقة الثورة الخضراء على شارع النزهة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 4 مليارات جنيه، على مساحة 9 أفدنة، في إطار توجه يستهدف تقديم نموذج سكني متكامل يعتمد على معايير جودة عالمية داخل مجتمع منخفض الكثافة.

يرتكز المشروع على مفهوم «البوتيك كومبوند» من خلال تخطيط معماري يحقق كفاءة استغلال المساحات وتكامل الخدمات، مع توفير بيئة سكنية متوازنة تجمع بين الخصوصية والانفتاح على المساحات الخضراء. ويضم وحدات بمساحات تتراوح بين 65 و170 مترًا مربعًا، بتصميمات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة.

يوفر المشروع مسارات للجري وركوب الدراجات، ومناطق خضراء مفتوحة، وحمامات سباحة، ومساحات ترفيهية للأطفال، إلى جانب مبنى خدمي متكامل لتلبية الاحتياجات اليومية، بما يعزز مفهوم الاكتفاء داخل المجتمع السكني. كما جرى التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لتولي أعمال التصميم والإشراف الهندسي وإدارة المرافق، بهدف ضمان تنفيذ المشروع وفق معايير فنية وتشغيلية دقيقة.

ويأتي المشروع ضمن خطة شركة Voya Development للتوسع في غرب القاهرة، استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في تطوير مشروعات سكنية بعدد من المدن الجديدة.