صندوق الاستثمار العربي المباشر يعيد تشكيل مجلس إدارته.. تفاصيل

يشهد صندوق الاستثمار العربي المباشر إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة الدكتور هاني الخرباوي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة ودعم خطط التوسع في الأسواق العربية، مع التركيز على تنويع الاستثمارات المباشرة وبناء شراكات اقتصادية جديدة.

يضم التشكيل الجديد قيادات مصرفية واقتصادية وبرلمانية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري ويواكب المتغيرات التشريعية والاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار توجه الصندوق لزيادة حضوره في القطاعات ذات الأولوية التنموية، ودعم فرص النمو المستدام داخل المنطقة.

يرتكز التوجه الاستثماري خلال المرحلة المقبلة على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، باعتبارها قطاعات ذات عائد تنموي واقتصادي مرتفع. كما يستهدف الصندوق تطوير أدوات التمويل وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يدعم قدرته على اقتناص الفرص الواعدة.

ويُعد الصندوق شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من عقدين في دعم الاستثمارات العقارية والتنموية والطاقة والبنية التحتية، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.