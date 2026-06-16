البنك الزراعي المصري والأمثال الشعبية.. تراث يعكس فلسفة العمل في الأرض ودعم التنمية الزراعية

تعكس الأمثال الشعبية العربية والمصرية تاريخًا طويلًا من الخبرات المتراكمة في الزراعة، حيث تجسد علاقة الإنسان بالأرض بوصفها مصدر الرزق والاستقرار.

وتؤكد هذه الأمثال أن العمل والاجتهاد هما أساس الحصاد، كما في القول الشهير «من جدّ وجد ومن زرع حصد»، و«اللي يزرع يحصد»، في دلالة واضحة على أن النتائج تأتي بقدر الجهد المبذول.

وتبرز قيمة التوقيت وحسن إدارة المواسم في أمثال مثل «إذا فاتك موسم الزرع فاتك الخير» و«زرع آب ما يخيب»، إذ يشير المثلان إلى أهمية اختيار اللحظة المناسبة للزراعة.

كما يحذر الريف من إهمال الأرض في عبارات مثل «الغيط اللي ما يتعهدش ما يجيبش» و«الزرع عايز راعي قبل ما يعايز ماي»، تأكيدًا على أن المتابعة والرعاية لا تقلان أهمية عن المياه والتسميد.

وتحمل أمثال أخرى بعدًا أخلاقيًا واجتماعيًا، مثل «ازرع خير تحصد خير» و«من زرع المعروف حصد الشكر»، حيث تمتد دلالة الزراعة إلى معاني العطاء والمسؤولية.

وفي المقابل، يحذر الموروث الشعبي من سوء الاختيار في «اللي يزرع الشوك ما يحصدش العنب»، تعبيرًا عن ارتباط المقدمات بالنتائج.

كما يبرز تقدير الفلاح في وجدان المجتمع من خلال عبارات مثل «الفلاح طبيب الأرض» و«الأرض بتحب إيد صاحبها» و«الأرض الكريمة تعطي لمن يخدمها»، وهي أمثال تؤكد أن العناية الصادقة بالأرض تثمر إنتاجًا وفيرًا.

ويقال أيضًا «القمحة في سنبلتها والفلاح في غيطه» و«يوم الزرع مثل يوم الولد» تعبيرًا عن أهمية الموسم في حياة المزارع.

وتتسق هذه القيم مع جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يواصل البنك الزراعي المصري دوره في تمويل الأنشطة الزراعية وتقديم الخدمات المصرفية المتخصصة للمزارعين، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري، وترسيخ مفهوم أن من يزرع اليوم يحصد غدًا.