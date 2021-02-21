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أخبار البلد

مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني.. غدًا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد غالي

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، ان مصر تستقبل غدا الاثنين، شحنة قدرها 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا .

 

 

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا".

 

واوضحت الوزيرة، ان ذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وأنه سيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

 

واشارت هالة زايد الي انه سيتم استقبال دفعة من لقاح "سينوفارم، لافتة إلى أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية.

 

واضافت وزيرة الصحة، أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.




وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27  محافظة على مستوى الجمهورية.

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