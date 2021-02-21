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رياضة

ديربي الغضب| ملخص وأهداف مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:12 م
لاوتارو مارتينز
لاوتارو مارتينز
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محمد السعيد
حسم إنتر ميلان ديربي الغضب لصالحه بالفوز على إيه سي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

بدأ إنتر ميلان المباراة ضاغطا، ونجح في تسجيل الهدف الاول مبكرا عن طريق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ضربة رأسية.

قدم ميلان مستوى متواضعا في الشوط الأول، وغابت شراسة النجم السوريدي إبراهيموفيتش على مرمى الأفاعي أول 45 دقيقة.

تغييرت الأمور في الشوط الثاني، حيث بدأ ميلان الشوط الثاني بشكل هجومي قوي وكان قريبا من التعادل عن طريق إبراهيموفيتش لو تألق هاندانوفيتش حارس الإنتر.

وفي الدقيقة 57 قتل لاوتارو مارتينيز  المباراة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وعزز ميلان تقدمة بالهدف الثالث عن طريق كرة صاروخية من روميلو لوكاكو في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 53 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 49 في المركز الثاني.
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