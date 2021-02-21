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فن

من حديقة منزلها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:35 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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محمد بدران
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة بسيطة داخل حديقة منزلها.

وظهرت ريهام أيمن، بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ارتدت ترينج باللون الاسود كشف عن رشاقتها، وانتعلت كوتشي باللون الابيض.


وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بشكل الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها،

 ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمالها.


ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة مع سلسلة باللون الفضي حول الرقبة.

وكانت ريهام قد  شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.
ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.

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