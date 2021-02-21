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رياضة

بعد أزمة تصريح العبور.. طائرة بعثة الزمالك تصل السنغال

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:55 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال  استعدادا لخوض  لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بعد رحلة سفر شاقة استغرقت ٢٤ ساعة.

كان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية بالسنغال، ويترأس بعثة الفريق المستشار عماد عيد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.
وسافر الفريق بقائمة تضم كل من : 
حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد 
خط الدفاع  : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء -  محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي  - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم  : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل
وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت ازمة تمثلت في عدم قدرة البعثة على السفر من الجزائر إلى  السنغال بسبب عدم وجود تصريح للطائرة بدخول المجال الجوي لموريتانيا قبل ان يتم حل الأزمة.

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