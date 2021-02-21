بعد أزمة تصريح العبور.. طائرة بعثة الزمالك تصل السنغال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال استعدادا لخوض لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بعد رحلة سفر شاقة استغرقت ٢٤ ساعة.
كان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية بالسنغال، ويترأس بعثة الفريق المستشار عماد عيد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.
وسافر الفريق بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل
وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت ازمة تمثلت في عدم قدرة البعثة على السفر من الجزائر إلى السنغال بسبب عدم وجود تصريح للطائرة بدخول المجال الجوي لموريتانيا قبل ان يتم حل الأزمة.