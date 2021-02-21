2 مليار جنيه.. البنك الأهلي: ساهمنا في مبادرات تطوير العشوائيات والصحة.. فيديو

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك له دور كبير في مجال المسئولية المجتمعية خلال أزمة جائحة كورونا.









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك الأهلي المصري ساهم في مبادرات تطوير العشوائيات والصحة، معقبا: "بلغ حجم مبادرات البنك الأهلي في إطار المسئولية الاجتماعية خلال العام الماضي ما يزيد عن 2 مليار جنيه.









وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك ساهم بالعديد من الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية للقطاع الصحي، مؤكدا أن البنك ما زال يشارك بقوة في مبادرة تطوير العشوائيات سواء في حي الأسمرات أو غيط العنب، وأماكن أخري كثيرة.









وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن عدد فروع البنك الأهلي تصل إلى 525 فرعا علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المحفظة الائتمانية في البنك يصل إلى 890 مليار جنيه.







