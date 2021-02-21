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محافظات

تدشين أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة بالوادي الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:48 م
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة
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منصور ابوالعلمين
دشن اللواء محمد الزملوط محافظ لوادي الجديد، اليوم، أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلا عن الوقود للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة. 

وتتميز السيارات بثلاث بطاريات شحن تعمل لمسافة ١٢٠ كم وتبلغ سرعتها ٥٠ كم /ساعة ، ومراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أمامية وزجاج كهربائي وخدمة الضمان ضد عيوب الصناعة وسيتم التنسيق مع أحد البنوك على نظام التعاقد وأسلوب السداد.
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وفي سياق آخر نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة صباح اليوم، مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة الدكتور عماد البناني رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للرياضة للجميع، وعدد من وفود وأعضاء النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة. 

وانطلق المهرجان بمسيرة للمشي من ميدان الساحة بمدينة الخارجة وصولا للإستاد الرياضي تخللتها الأغاني الوطنية بمشاركة كافة الأعمار السنية  للتأكيد على أهمية الرياضة للجميع. وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية وإستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين 

وأكد المحافظ علي الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في السمو بالأخلاق و خلق جيل قوي من خلال ما ترسخه من مبادئ الطموح و التنافس الشريف و حب الوطن فضلًا عن الترويج للمحافظة سياحياََ من خلال إستقبال الوفود الرياضية وتبادل الثقافات.

من جانبه شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

حيث قدم المحافظ عرضا تقديميا عرض فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف تخصيصها لكل جامعة ؛  وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، كما استعرض أهم المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة التنمية.

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