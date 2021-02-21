ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"لا ليجا" ومعهد ثيربانتس يحتفلان بإصدار قاموس "إسباني- عربي" لمصطلحات كرة القدم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
احتفلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) ومعهد "ثيربانتس" والسفارة الإسبانية في مصر اليوم الأحد بإصدار قاموس "إسباني-عربي" متخصص في مصطلحات كرة القدم.

وصدر القاموس الجديد بالتعاون بين "لا ليجا" و"ثيربانتس" ، وتم تقديم هذا القاموس اليوم خلال مؤتمر عقد بمقر إقامة السفير الإسباني في القاهرة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية ومسؤولي السفارة الإسبانية في مصر ورابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) ومعهد "ثيربانتس".

ويهدف القاموس للترويج لدراسة وانتشار اللغة الإسبانية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستفادة من التأثير القوي للعبة كرة القدم والشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة ولاعبو كرة القدم في الدوري الإسباني.

ويتضمن القاموس معلومات عن أندية الدوري الإسباني ولاعبيها والملاعب والبطولات ومصطلحات أخرى في مجال كرة القدم إضافة لبعض الجمل والعبارات المفيدة والمتعلقة بمجالات السفر والسياحة ومع عرض النصوص الإسبانية والعربية جنبا إلى جنب بطريقة جذابة تسهل الاستفادة من القاموس بأقصى درجة ممكنة.

كما يتضمن القاموس ، الذي يتألف من 59 صفحة ، عددا من الأشكال والرسوم التوضيحية تساهم في فهم المحتوى.

وتتيح الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى الفرصة للمتحدثين بالعربية في العديد من بلدان المنطقة لاستيعاب الكلمات والمصطلحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رقم قياسي جديد لـ ميسي في الدوري الإسباني

إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

سفير إسبانيا لوزير الرياضة: اللاعبون الأكثر شهرة في بلادي يعشقون الشعب المصري

وزير الشباب والرياضة وسفير إسبانيا يشهدان إطلاق قاموس عربي إسباني متخصص في كرة القدم

ترشيحاتنا

شاهد| رجل عنصري يعتدي على سيدة آسيوية بالضرب لتسقط مغشيا عليها

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

اتفاق مصري إسرائيلي لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها

وصلة رقص.. لورديانا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. فيديو

Advertisements

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

أول قرار من الزمالك بعد وصول البعثة لـ السنغال

في مباراة مثيرة.. أسوان يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية ويصعد للمركز العاشر

بعد الوصول للمركز الثاني في الدوري.. إيهاب جلال يصدم المقاصة بشأن تجديد التعاقد

أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

تعرف على الأندية المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

بمهارة رمضان صبحي .. بيراميدز يتأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب 2-0

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها