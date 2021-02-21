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رياضة

قنصل مصر بالسنغال يستقبل بعثة الزمالك

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:18 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع  على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

كما تواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وحمادة الدالي إداري الفريق في استقبال البعثة في ظل حضورهما مبكرا قبل بعثة الفريق بـ ٤٨ ساعة للترتيب للبعثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.
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