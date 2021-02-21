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رياضة

بسبب أزمة الطيران .. الزمالك يطالب بتأجيل مباراة تونجيث 24 ساعة وفقا للائحة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:46 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
طالبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وفقا للائحة التي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.
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