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شركة مياه الشرب بأسيوط: الأملاح المتواجدة في المياه طبيعية .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:29 م
مياه
مياه
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إبراهيم القادري
قال صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، ان اسيوط تشهد تنفيذ  مشروعات مياه تغطيها حتى عام 2040 مؤكدا أن الأملاح المتواجدة في المياه طبيعية جدا واقل من الحد الذي تسمح به وزارة الصحة.

وأضاف صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " : المياه بطبيعتها مغذية لاحتوائها على  أملاح وكالسيوم وبوتاسيوم وبالتالي هذا ما يغذي الإنسان وهناك مياه تحتوي علي نسبة عالية من الحديد والمنجنيز .

واوضح صلاح الدين ، هناك بعض الجمعيات الخيرية بدون وعي كانت تقوم بأخذ المياه وعمل فلترة بسيطة لها وبعدها تقوم بتوزيعها علي المواطنين وهذا ما جعلنا نقوم بعمل حملة توعية بمخاطر تنقية المياه الغير مرخصة .
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