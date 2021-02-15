ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس سفاجا تتابع أعمال مشروعات شبكة مياه الشرب بتقسيم الكيلو 8

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:11 م
مشروعات شبكة مياه
مشروعات شبكة مياه الشرب بتقسيم الكيلو 8
Advertisements
إبراهيم جادالله
تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين،  أعمال مشروعات مياه الشرب  بتقسيم خدمات القري بالكيلو 8  لمتابعة كافة المشروعات للإسراع فى نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى كافة المجالات.
 

أوضحت رئيس المدينة،  أنه تم البدء في مد مسار خطوط مياه الشرب بتقسيم خدمات القري لمنطقتى الكيلو 8 وتقسيم بدر، ووجهت بسرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة الطريق مع  التشديد على وضع العلامات والاشارات المرورية ولافتات توضيح الأعمال للمواطنين ، والتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى إنهاء أى مشكلة خاصة بالكابلات قد تعترض مسار العمل.


وأشارت المغربي الى أن المشروع بطول 3 كيلو بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه لتغذية المناطق المحرومة على مسار الخط، واشادت بجودة الأعمال مع التوجيه بالإسراع بها والإشادة بجهود جميع العاملين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد، وشددت على التزام  جميع العاملين بارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.


ووجهت رئيس المدينة  بمتابعة عدد من المشروعات والأعمال التى تجرى بالمدينة  والإسراع فى تنفيذها وضرورة التنسيق بين مجلس مدينة سفاجا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعمال بدقة لإعادة الشيء لأصله حفاظا على المظهر الحضارى وتيسير حركة المواصلات والتيسير على المواطنين خاصة.


رئيس سفاجا تتابع أعمال مشروعات شبكة مياه الشرب بتقسيم الكيلو 8
رئيس سفاجا تتابع أعمال مشروعات شبكة مياه الشرب بتقسيم الكيلو 8
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح: سوق حضارى لاستيعاب كافة أصحاب الأكشاك بمنطقة الكيلو 4

تخصيص 5 أتوبيسات من النقل الجماعي لدعم المنيا الجديدة

غلق قاعة أفراح وضبط 32 شيشة فى حملة بالمنيا

للاطمئنان على مخزون الأكسجين.. رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي

بدء ربطها بشبكة سفاجا الكهربائية.. قرية النصر تودع الظلام بعد 40عاماً

حملات مكثفة للوقوف على جودة خدمات المواطنين في سفاجا بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف مفاجأة غير سارة من اتحاد الكرة

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

مروة عيد عبد الملك توجه رسالة لجماهير الزمالك: لم أُسئ لـ شيكابالا.. فيديو

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

مش ثقافتنا.. تامر أمين ينفعل على الهواء

بعد تجديد عقد على معلول .. تامر أمين يوجه رسالة لـ رمضان صبحي ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها