رئيس سفاجا تتابع أعمال مشروعات شبكة مياه الشرب بتقسيم الكيلو 8

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمال مشروعات مياه الشرب بتقسيم خدمات القري بالكيلو 8 لمتابعة كافة المشروعات للإسراع فى نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى كافة المجالات.





أوضحت رئيس المدينة، أنه تم البدء في مد مسار خطوط مياه الشرب بتقسيم خدمات القري لمنطقتى الكيلو 8 وتقسيم بدر، ووجهت بسرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة الطريق مع التشديد على وضع العلامات والاشارات المرورية ولافتات توضيح الأعمال للمواطنين ، والتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى إنهاء أى مشكلة خاصة بالكابلات قد تعترض مسار العمل.











وأشارت المغربي الى أن المشروع بطول 3 كيلو بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه لتغذية المناطق المحرومة على مسار الخط، واشادت بجودة الأعمال مع التوجيه بالإسراع بها والإشادة بجهود جميع العاملين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد، وشددت على التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.











ووجهت رئيس المدينة بمتابعة عدد من المشروعات والأعمال التى تجرى بالمدينة والإسراع فى تنفيذها وضرورة التنسيق بين مجلس مدينة سفاجا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعمال بدقة لإعادة الشيء لأصله حفاظا على المظهر الحضارى وتيسير حركة المواصلات والتيسير على المواطنين خاصة.







