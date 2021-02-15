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محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، الاثنين، قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه، وحرص على الاستماع للمرضى، موجهًا بحل أي مشكلات على الفور. 

كما حرص المحافظ على تفقد تفقد المركز المخصص للقاح كورونا للمواطنين بعد تطويره، تمهيدًا لبدء العمل به فور وصول اللقاح من وزارة الصحة، وحصول المواطنين على اللقاح بعد التسجيل على المنظومة، كما تفقد عددًا من أقسام المستشفى، لمتابعة مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة النظافة العامة للمكان والعاملين فيه، حرصًا على سلامة الأطقم الطبية والمرضى. 

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هناك توجيهًا من القيادة السياسيّة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم جميع أوجه الدعم للأطقم الطبية بالمستشفيات، سواء أطباء أو تمريض، لما يبذلوه من جهد متواصل لتقديم كل أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه. 

أشار المحافظ إلى أن افتتاح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، جاء بعد تزويده بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، وأبرزها جهاز أشعة تليفزيونية، ومنظار الرمد، إضافة إلى جهاز "الفاكو" الذي يستخدم لإجراء عمليات المياه البيضاء، وهو لم يكن موجودا من قبل، وكان المرضى يضطرون إلى السفر إلى المحافظات المجاورة لإجراء هذه العمليات، لكن من اليوم متاح إجراؤها في مستشفى الغردقة العام، للتيسير على المواطنين. 

وتابع اللواء حنفي: "يأتي ذلك ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة في مختلف المدن، وكما تعهّدت أعمل بكل جهدي لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، لأن تطوير المنظومة الصحية يأتي على رأس أولوياتي، ووجهت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والأطقم الطبية، مجددًا شكره إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لدعمها المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة". 

ورافق المحافظ خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ووكيل وزارة الصحة الدكتور تامر مرعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
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