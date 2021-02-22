وسط مساعٍ لجذب البنوك العالمية.. السودان تقر نظام مصرفي مزدوج ..تفاصيل

أعلنت السودان عن اتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، فى محاولة لتجاوز الازمة الاقتصادية المعقدة التى تمر بها السودان والحصول على إعفاء دولى من الدين، وفقًا لتقرير قناة "فرنس ٢٤".





وأضاف التقرير أنه تم خفض قيمة العملة المحلية السودانية ضمن القرارات الجديدة من بنك السودان المركزي.





واوضح التقرير أن البنك المركزى السودانى حدد سعر الدولار الواحد ليصبح 375 جنيهًا سودانيًا بعد أن كان السعر الرسمى ٥٥ جنيهًا، واصبح سعر الدولار فى السوق السوداء بين 350/400 جنيها سودانيًا وكانت هذه القرارات بناء على طلب صندوق النقد الدولى والدول الاجنبية.





ومن جانبه قال محافظ البنك المركزى السودانى إن إجراءات خفض العملة المحلية اُتخذ لتحقيق انسيابًا للسلع الاستراتيجية التى تقوم السودان بشراءها بالعملة الاجنبية.





ولفت التقرير إلى ان هذا القرار من الممكن ان يعفى الخرطوم من ديون خارجية تقدر بـ ٦٠ مليون دولار.