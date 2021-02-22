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سيارات

حادث بشع.. سقوط طفل من شباك سيارة على الطريق السريع.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
في حادث مروري أشبه بالكارثة؛ نشر موقع LIVE LEAK، مقطع فيديو مخيف، لسقوط طفل من السيارة، أثناء عبورها لإشارة المرور على الطريق السريع.

والتقطت كاميرات الإشارة، الحادث، لإشارة مرور مزدحمة على أحد الطرق السريعة، وبمجرد أن فتحت الإشارة؛ سقط طفل من سيارة بيضاء من فئة الـ SUV، ولكن العناية الإلهاية أنقذته دون أن يصاب بأذى بأن تدهسه إحدى السيارات .

وفي هذا السياق، نصح خبراء السيارات، أصحاب المركبات، بضرورة التأكد من تركيب مقعد الطفل على كرسي السيارة بشكل صحيح، وضرورة التأكد من قراءة كتيب التعليمات الخاص بكراسي الأطفال؛ للتثبت من طريقة التركيب.

كما نصحوا بضرورة التأكد من عدم تجاوز المسافة بين عنق الطفل ، وحزام المقعد بمسافة عرض إصبع فقط ، حتى تتأكد من عدم تعرض طفلك للاختناق ، وذلك بسبب ضغط حزام المقعد على عنقه، كما يجب ضرورة عدم شد حزام السيارة على الطفل حتى لا يتعرض بالمضايقة .

يجب تركيب  مقعد حمل الطفل مزود بمسند حماية عند البطن, لأن ذلك قد يؤدى إلى وقوع بعض الأخطار على الطفل في حالة وقوع حادثة.


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