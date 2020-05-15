تعرف على الوضعية الصحيحة لجلوس طفلك في السيارة

استخدام مقعد الطفل في السيارة هو أمر هام جدا للحفاظ على أمن وسلامة الطفل عند ركوبه في السيارة ولكن الكثير من الآباء لا ينتبهون إلى الأخطاء التي يفعلونها عندما يستخدمون مقاعد الاطفال في السيارات .













فعلي سبيل المثال من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هو وضع مقعد الطفل في المقعد الامامي للسيارة فيصبح المقعد في الامام دون النظر إلى الاتجاه وذلك يعرض الطفل إلى الخطر المباشر والخطير إذا وقع حادث .

يجب أن تحرص على التأكد من عدم تجاوز المسافة بين عنق الطفل وحزام المقعد بمسافة عرض صابع فقط حتى تتأكد من عدم تعرض طفلك للاحتناق بسبب ضغط حزام المقعد على عنقع ، كما يجب ألا تشد الحزام أو أن ترخيه جدا.





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إحذر من تركيب مقعد حمل الطفل التى تكون مزودة بمسند حماية عند البطن, لأن ذلك قد يؤدى إلى وقوع بعض الأخطار على الطفل في حالة وقوع حادثة.