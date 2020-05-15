تعرف على الوضعية الصحيحة لجلوس طفلك في السيارة

استخدام مقعد الطفل في السيارة هو أمر هام جدا للحفاظ على أمن وسلامة الطفل عند ركوبه في السيارة ولكن الكثير من الآباء لا ينتبهون إلى الأخطاء التي يفعلونها عندما يستخدمون مقاعد الاطفال في السيارات .
فعلي سبيل المثال من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هو وضع مقعد الطفل في المقعد الامامي للسيارة فيصبح المقعد في الامام دون النظر إلى الاتجاه وذلك يعرض الطفل إلى الخطر المباشر والخطير إذا وقع حادث .
وإذا كنت تستخدم مقعد طفل رضيع او مقعد مكشوف من الخلف فيجب ان تستخدام فتحات التثبيت مثلما موجودة في شيت التعليمات التي ترفع مع مقعد الطفل لتثبت حزام الأمان فيها .
كما يجب وضع مشبك الصدر تحت إبط الطفل وليس عند الرقبة أو البطن والتأكد جيد من أن الحزام عند مستوى الصدر
يجب وضع مشبك الصدر تحت إبط الطفل وليس عند الرقبة أو البطن، وتأكد من أن الحزام عند مستوى الصدر, وقم بشدة إلى تحت ومرره بين فخذ الطفل واحكم ربطه جيدا.
كام يجب التأكد من تركيب مقعد الطفل على كرسي السيارة بشكل صحيح ويمكن أن تقوم بقراءة كتيب التعليمات الخاص بكراسي الاطفال للتأكد من طريقة التركيب .
يجب أن تحرص على التأكد من عدم تجاوز المسافة بين عنق الطفل وحزام المقعد بمسافة عرض صابع فقط حتى تتأكد من عدم تعرض طفلك للاحتناق بسبب ضغط حزام المقعد على عنقع ، كما يجب ألا تشد الحزام أو أن ترخيه جدا.
إحذر من تركيب مقعد حمل الطفل التى تكون مزودة بمسند حماية عند البطن, لأن ذلك قد يؤدى إلى وقوع بعض الأخطار على الطفل في حالة وقوع حادثة.
حاول أن تضع مقعد الطفل في المقاعد الخلفية للسيارة ويكون بزاوية 45 درجة حتى تحميه من الإنزلاق وتحميه من بعض المشاكل في التنفس.
اما إذا تعدى طفلك العمر المخصص الذي يمكنه الجلوس على مقعد يجب التأكد من استخدام حزام الأمان في حالة جلوسه على كراسي السيارة والتأكد من أحكامه جيدا حتى لا ينزلق منه .