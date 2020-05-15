AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على الوضعية الصحيحة لجلوس طفلك في السيارة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
استخدام مقعد الطفل في السيارة هو أمر هام جدا للحفاظ على أمن وسلامة الطفل عند ركوبه في السيارة  ولكن الكثير من الآباء لا ينتبهون إلى الأخطاء التي يفعلونها عندما يستخدمون مقاعد الاطفال في السيارات .



فعلي سبيل المثال من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هو وضع مقعد الطفل في المقعد الامامي للسيارة فيصبح المقعد في الامام دون النظر إلى الاتجاه وذلك يعرض الطفل إلى الخطر المباشر والخطير إذا وقع حادث .

وإذا كنت تستخدم مقعد طفل رضيع او مقعد مكشوف من الخلف فيجب ان تستخدام فتحات التثبيت مثلما موجودة  في شيت التعليمات التي ترفع مع مقعد الطفل لتثبت حزام الأمان فيها .

كما يجب وضع مشبك الصدر تحت إبط الطفل وليس عند الرقبة أو البطن والتأكد جيد من أن الحزام عند مستوى الصدر


يجب وضع مشبك الصدر تحت إبط الطفل وليس عند الرقبة أو البطن، وتأكد من أن الحزام عند مستوى الصدر, وقم بشدة إلى تحت ومرره بين فخذ الطفل واحكم ربطه جيدا.

 كام يجب التأكد من تركيب مقعد الطفل على كرسي السيارة بشكل صحيح ويمكن أن تقوم بقراءة كتيب التعليمات الخاص بكراسي الاطفال للتأكد من طريقة التركيب .

 يجب أن تحرص على التأكد من عدم تجاوز المسافة بين عنق الطفل وحزام المقعد بمسافة عرض صابع فقط حتى تتأكد من عدم تعرض طفلك للاحتناق بسبب ضغط حزام المقعد على عنقع ، كما يجب ألا تشد الحزام أو أن ترخيه جدا.


إحذر من تركيب  مقعد حمل الطفل التى تكون مزودة بمسند حماية عند البطن, لأن ذلك قد يؤدى إلى وقوع بعض الأخطار على الطفل في حالة وقوع حادثة.

حاول أن تضع  مقعد الطفل في المقاعد الخلفية للسيارة ويكون بزاوية 45 درجة حتى تحميه من الإنزلاق وتحميه من بعض المشاكل في التنفس.

اما إذا تعدى طفلك العمر المخصص الذي يمكنه الجلوس على مقعد  يجب التأكد من استخدام حزام الأمان في حالة جلوسه على كراسي السيارة والتأكد من أحكامه جيدا حتى لا ينزلق منه .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى أمام السيارات

نصائح مهمة لقائدى السيارات فى الطقس السيئ

فيروس كورونا.. إذا شعرت بهذه الأعراض عليك الذهاب فورا للطبيب.. المعدلات الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة.. وكيفية العناية بالأطفال عند الشعور بالحمى

نصائح مهمة حول ربط حزام الأمان للأطفال في السيارة

الخطوات الصحيحة لتغيير إطار السيارة

تعرف على الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان للأطفال

ترشيحاتنا

محافظات سعودية خالية من فيروس كورونا

إيناسيو يتحدث عن فترة قيادته للزمالك ويكشف عن أفضل اللاعبين.. فيديو

بعد ترشيحها لقائمة أجمل ١٠٠ وجه في العالم... هكذا علقت هنا الزاهد

تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

بلاش كحك وملابس السنة دي.. لجنة مكافحة كورونا: مقبلون على حياة طبيعية بشروط.. فيديو

مسؤول أمريكي سابق يحذر من أسوأ شتاء قد تشهده بلاده بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج