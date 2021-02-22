مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

لقي 7 أشخاص مصرعهم، في تحطم طائرة عسكرية، بولاية شرقي المكسيك.





ووفقا لصحيفة "يونيفرسال" المكسيكية، فإن طائرة عسكرية تحطمت ببلدة إميليانو زاباتا.





يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيبيكونلي دارامولا، مساء أمس الأحد، أن 7 أشخاص كانوا على متن طائرة عسكرية لقوا حتفهم في حادث تحطم صباح الأحد بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا، حسب "سبوتنيك".



