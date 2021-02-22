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فن

مبتكبريش لـ رامي جمال تحقق 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:28 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "مبتكبريش" لـ رامي جمال، نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "بعيوني شايف واعترف ...  ما بتكبريش وبتصغري .. والدنيا لونها بيختلف  ...  اول ماتيجى وتظهرى .. حليتي عمرى و جالى تاني من بدايته  ... خليتى قلبى يعيش ويلحق اللى فايته".

وكل ده ليا اتعمل ... من غير ما لحظه تفكري .. بعيوني شايف واعترف ...  ما بتكبريش وبتصغري .. لو غيبتى عنك طولت ... مبتزعليش وتقدري .. وايديكى ياما اتحملت ... ولاعنى يوم بتأخري .. انا شوفت منك كل حب وخير وطيبه".

أغنية "مبتكبريش"  كلمات: أحمد المالكى، وألحان: سهم، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي.
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