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حوادث

لسه في عمره بقية.. فشل خطة الزوجة والعشيق لقتل الزوج تكشف علاقة محرمة عمرها سنة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:27 ص
فشل خطة الزوجة والعشيق
فشل خطة الزوجة والعشيق لقتل الزوج تكشف علاقة محرمة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام ربة منزل بالاتفاق مع جارها وشقيقه للتخلص من زوجها بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.

بداية الواقعة، كانت بتلقي بلاغ من الزوجة، يفيد باقتحام مجهولين لشقتهم، والتعدي على زوجها بآلة حديدية، ومحاولة سرقة الشقة، وهروبهم في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على الزوج مصابا بجرح في رأسه، ولم يفارق الحياة، وتم نقله للمستشفي لتلقى العلاج.

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن الزوجة وراء ارتكاب الجريمة بأكملها، حيث تبين من تحريات العميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن الزوجة على علاقة غير شرعية مع جارها منذ قرابة عام وأكثر، وأن زوجها شك في تصرفاتها ولكنه لم يتسن له التأكد من شكه.

كما تبين أن الزوجة علمت بشكوك زوجها فيها، فاتفقت مع عشيقها وشقيقه، للتخلص من الزوج، فتركت باب الشقة مفتوحا حتى دخل العشيق وشقيقه وقاما بضرب الزوج على رأسه فسقط مغشيا عليه، وشعرا بأنه توفى؛ فلاذا بالفرار.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط الزوجة والعشيق وشقيقه، وأمر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة.
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