مصر تسجل 55 حالة وفاة و608 إصابات جديدة بكورونا.. ووزير داخلية الوفاق ينجو من محاولة اغتيال.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

اتفاق مصري فلسطيني بشأن تطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة

الطاقة الذرية: إيران تقبل استمرار عمليات التفتيش المفاجئة دون معوقات

الرئيس الجزائري يوقع مرسومًا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني

بلينكن يتعهد بإجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية في ميانمار

واشنطن: بكين أخفت بيانات عن كيفية تفشي فيروس كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 608 حالات إصابة و55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن جمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 178151 حالة من ضمنهم 137837 حالة تم شفاؤها، و10353 حالة وفاة.





وذكرت "الوطن" أن وزير البترول ، طارق الملا، أعلن أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليًا في صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس".





وتعزز المذكرة مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا نجا أمس الأحد من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.





ونقلت "القبس" عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، قوله إن "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق مؤقت بشأن استمرار عمليات التفتيش النووي دون معوقات، لكن الوصول إلى المنشأت النووية سيتم تقليصه".





وذكرت "الراي" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقع مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب .





دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر قال إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع.





ونقلت "الوطن" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قوله إن الصين تحجب البيانات التي قد تفسر كيفية تفشى جائحة فيروس كورونا لأول مرة، مضيفًا: " نعتقد أن الصين قدمت البيانات الأصلية الكافية والمتاحة حول كيفية بدء تفشي هذه الجائحة في الصين وحول العالم في نهاية المطاف".











