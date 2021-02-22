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منوعات

شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا ، القبض على سيدتين بعد إرتدائهما قناعا أخفى معالم وجهيهما للوقوف في الصف والحصول على لقاح فيروس كورونا. 

وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابتين وقفتا في الصف للحصول على لقاح فيروس كورونا و لكن ارتدتا قناعين لسيدات مسنات و ملابس قديمة لتشير انهما كبيرات في السن. 

وقامت الفتاتان بالقيام بذلك الفعل للحصول على اللقاح بسبب خوفهما من الإصابة بالفيروس، بعد تفشيه في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير و صعوبة السيطرة عليه، بالإضافة إلى إعلان الحكومة أن الشحنات الأولى من المصل ستكون أولويتها لكبار السن و الاطقم الطبية . 

وقامت الفتيات بتلك الحيلة لأخذ المصل، إلا أن الممرضة المسئولة عن توزيع المصل اكتشفت تلك الخدعة و قامت بإبلاغ الشرطة سريعا وألقت القبض عليهما و خلعوا قناعيهما فور وصول الشرطة.
شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا
شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا
شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا
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