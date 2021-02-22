شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا ، القبض على سيدتين بعد إرتدائهما قناعا أخفى معالم وجهيهما للوقوف في الصف والحصول على لقاح فيروس كورونا.





وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابتين وقفتا في الصف للحصول على لقاح فيروس كورونا و لكن ارتدتا قناعين لسيدات مسنات و ملابس قديمة لتشير انهما كبيرات في السن.





وقامت الفتاتان بالقيام بذلك الفعل للحصول على اللقاح بسبب خوفهما من الإصابة بالفيروس، بعد تفشيه في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير و صعوبة السيطرة عليه، بالإضافة إلى إعلان الحكومة أن الشحنات الأولى من المصل ستكون أولويتها لكبار السن و الاطقم الطبية .





وقامت الفتيات بتلك الحيلة لأخذ المصل، إلا أن الممرضة المسئولة عن توزيع المصل اكتشفت تلك الخدعة و قامت بإبلاغ الشرطة سريعا وألقت القبض عليهما و خلعوا قناعيهما فور وصول الشرطة.