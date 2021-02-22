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سيارات

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:37 ص
شيري اريزو 3 chery
شيري اريزو 3 chery arrizo
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اشرف عطية
تختلف أسعار السيارت من دولة إلى أخرى حسب الكثير من العوامل منها ظروف الشحن والتعريفة الجمركية والظروف المعيشية لكل بلد. 

ويتابع المستهلك المصري آخر مستجدات أسعار السيارات، سواء داخل أو خارج مصر.. وفي هذا السياق نطرح عليكم أرخص 5 سيارات في المملكة العربية السعودية.

أرخص 5 سيارات في السعودية

سينوفا a1

تأتي سينوفا a1 بمحرك 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران 143 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تستهلك السيارة الوقود بمعدل 8 لتر لكل 100 كلم، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية و تبدأ اسعارها من 37.000 ريال سعودي .

شيري اريزو 3 chery arrizo

تمتلك شيري اريزو 3 chery arrizo تصميم خارجي بسيط وأنيق  وتصميم داخلي يبدو أكثر فخامة من باقي منافسيها وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي ويوّلد قوة 107 حصان كحد أقصى، وتمتلك قوة كافية تمكنها من القيادة بسلاسة ومرونه وتبدأ اسعارها من 74.900 ريال سعودي.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج تأتي بمحرك 1200 سي سي 102 حصان وعزم دوران 100 نيوتن متر وهي سيارة اقتصادية جدا في استهلاك الوقود وذلك بمعدل 22 كيلومترا لكل 1 لتر، حيث تسمح لك بالتنقل لمسافات أطول بمعدل استهلاك أقل للوقود، بالمقارنة مع السيارات الأخرى من نفس الفئة.

وتصل سرعتها القصوى ل170 كيلومتر يبدأ سعرها الرسمي من 34.099 ريال سعودي.


ام جي MG 5
تأتي ام جي MG 5 بمحرك 1500 سي سي 120 حصان , عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر , ويتوفر للسيارة مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع امكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت وتبدأ أسعارها في السعودية من 48.000 ريال سعودي.

رينو لوجان renault logan

رينو لوجان renault logan تعتمد علي محرك 1600 سي سي 110 حصان وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك وتعمل بنظام الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 11.5 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم للفئة المانيوال وتباع بسعر 44.930 ريال سعودي.
فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور
فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور
فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور
فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور
فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور
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