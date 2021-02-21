تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الاسواق العالمية فى عالم السيارات ، حبا لمركبات الدفع الرباعى ، بسبب كثرة الطرق الوعرة والصحارى بها، وعشق سكانها لـعمل السفارى والتخييم .





وخلال السطور التالية سنقدم أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية .





1- جيب رانجلر "Jeep Wrangler"

تعتبر سيارة جيب رانجلر موديل عام 2020 شبيها كبيرا للجيل الأول من سيارات جيب الشهيرة التي يعود تاريخ تصنيعها إلى فترة الحرب العالمية الثانية، لكنها تأتي بتقنيات متطورة ووسائل ترفيه بما في ذلك المقاعد الجلدية وتكييف الهواء ، و أربعة إصدارات، والتي تتسم جميعها بإمكانية إزالة الأبواب والسقف، وطي الزجاج الأمامي.





ويستمد الطراز الأساسي رانجلر سبورت قوته من محرك "V6" سعة 3.6 لتر، بقوة 285 حصانًا، ويمكنها التسارع من صفر إلى 96.6 كيلومتر في الساعة في غضون 6.1 ثانية.





ويبدأ سعر الطراز الأساسي من هذه السيارة من 30,445 دولار امريكى .





2- تويوتا لاند كروزر "Toyota Land Cruiser"

تتميز السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2020 بمساحة داخلية كبيرة تتسع لثمانية أشخاص، كما تتسم مقاعدها الجلدية بخاصيتي التدفئة والتبريد.





وتستمد السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2020 قوتها من محرك V8 سعة 5.7 لتر، يولد قوة 381 حصانًا، بالإضافة إلى ناقل حركة ذي ثماني سرعات .





ويبدأ سعر الطراز الأساسي من هذه السيارة من 87,645 دولار أمريكي .





3- مرسيدس بنز جي كلاس "Mercedes-Benz G-Class

طرحت شركة مرسيدس بنز فى يناير الماضى سيارة جي 350 دي ، والتى تنتمى لفئة "جي" الجديدة في السوق الألماني ، والتى طرحت العام الماضي بمحرك بنزين ذي شاحن توربيني V8 .





وتستمد السيارة جي 350 دي قوتها من محرك ديزل سداسي الأسطوانات، يولد قوة 282 حصانًا.





ويبدأ سعر الطراز الأساسي من هذه السيارة من 130900 دولار امريكي .





4- فورد رينجر رابتور "Ford Ranger Raptor"

تستمد السيارة فورد رينجر رابتور قوتها من محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذي شاحن توربيني مزدوج، يولد قوة 210 أحصنة ، ويمكنها السير في الطرق الوعرة بسرعات فائقة.

وتتسارع السيارة فورد رينجر رابتور من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10.5 ثانية.





ويبدأ سعر الطراز الأساسي من هذه السيارة 44,500 دولار أمريكي .





5- فورد لاند روفر ديسكفري "Land Rover Discovery"

تأتي هذه السيارة بخيارين من المحركات، هما محرك "V6" سعة 3 لترات، الذي يولد قوة 340 حصانًا، ومحرك ديزل توربيني سعة 3 لترات، يولد قوة 254 حصانًا، ويتوافر ناقل حركة أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات مع كلا المحركين.





ويبدأ سعر الطراز الأساسي من هذه السيارة من 52.300 ألف دولار.