بعد الحلقة الاخيرة من مسلسل لؤلؤ .. تعرف علي اسعار سيارات مي عمر

انتشرت مؤخرا صور من مسلسل لؤلؤ بطولة مين عمر وهي تستقل سيارات فارهة ضمن أحداث المسلسل الذي يحكي قصة فتاة عاشت في ملجأ ايتام ، لكن صوتها المميز كان السبب في تغيير حياتها لتصبح مطربة شهيرة لكن تدفع ثمن شهرتها ونجاحها العديد من الخسائر خلال مشوارها الفني .







ظهرت مي عمر في دور لؤلؤ بسيارة فيراري كاليفورنيا ferrari california وأخرى بنتلي كونتيننتال جي تي bentley continental gt كوبية كابورليه.







سيارة لؤلؤ في المسلسل هي فيراري كاليفورنيا ferrari california تسمي الحصان الجامح، و تتميز بالتنوع في الاستخدامات بفضل سقفها المعدني القابل للطي (RHT) ومقصورتها التي تضم مقعدين أماميين مع مقعدين صغيرين خلفهما (2+2) وغيرها من المزايا الرائعة .





سيارة مي عمر تتميز بمحرك V8 والمزود بباقة "Handling Speciale" سعة 3800 سي سي بقوة 560 حصانا ، على أن تكون المقدمة مزيجا في التصميم الخاص بها بين مقدمتي السيارة " F12 " و " FF " و تحتاج السيارة إلى 3.2 ثانية فقط للوصول من الصفر إلى سرعة 100 كلم\الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 316 كلم\الساعة، كما يحتاج سقفها القابل للطي إلى 14 ثانية للفتح والإغلاق .







سعر سيارة لؤلؤ فيراري





يصل سعر سيارة لؤلؤ فيراري كايفورنيا الي حوالي 5 مليون جنيه مصري





وظهرا ايضا مي عمر بسيارة بنتلي كونتيننتال bentley continental gt بعتبات مضيئة و جنوط سبور مولينر قياس 22 بوصه و تم تعزيز الكنسول الداخلي بلمسة من الماس و قشرة الجوز و طبقات الكروم و تأتي من الداخل بساعة Breitling الفريدة مثبتة في منتصف وحدة التحكم .



بنتلي كونتيننتال bentley continental gt تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8 قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات و تصل سرعتها حتي 320 كيلو متر في الساعة .



جاءت بنتلي كونتيننتال bentley continental gt بطول 4806 مم و عرض 1944 مم و ارتفاع 1349 مم و قاعدة الإطارات 2746 مم و هي ابعاد جيدة تعطيها ثبات علي السرعات العالية بفضل نظام التعليق الذكي ايضا .







سعر سيارة لؤلؤ بنتلي كونتيننتال bentley continental gt في مصر

تباع سيارة لؤلؤ بنتلي كونتيننتال bentley continental gt بسعر 10 مليون و 190.000 جنيه مصري .

