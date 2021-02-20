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سيارات

كيف تصل لأقرب محطة وقود عند اقتراب نفاد البنزين في السيارة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 ص
محطة بنزين
محطة بنزين
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اشرف عطية
يتعرض الكثير من سائقي السيارات لمواقف صعبة وتتطلب حنكة في التصرف بعض الشئ لتجاوزها بسلام ومن أبزر تلك المواقف هو قرب نفاذ البنزين في السيارة مع عدم وجود محطة بنزين في محيطك.

هذا الأمر الذي يتسبب في توقف السيارة، ويتسبب أيضا في إصابة بعض السائقين بالقلق والتوتر خصوصا السيدات وفي هذا السياق نطرح عليكم عدد من النصائح تمكنكم من القيادة حتى الوصول إلى أقرب محطة بنزين بسلام وبدون توقف المحرك .

نصائح للوصول لأقرب محطة وقود عند اقتراب نفاذ البنزين في السيارة:

1– قم بالسير في الجانب الأيمن من الطريق لتتمكن من التوقف عند نفاذ البنزين .

2– اغلق المكيف والمصابيح والكاسيت والشاشة ان وجد ولا تقم بفتح جميع نوافذ السيارة، كي لا يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة بالتأثير على جهد المحرك، مما يسبب زيادة استهلاك البنزين.

3– إذا شعرت بأن السيارة سرعتها مستقرة، ضع القير على “الحياد” في السيارات المانيوال فقط  .

4– قم بالقيادة على السرعات المنخفضة ، حيث أن القيادة على السرعات العالية تسحب الكثير من البنزين .

5– عدم الضغط على دواسة البنزين بقوة، حيث أنه يسبب ضخ بنزين بكميات كبيرة للمحرك .

6– عدم الضغط على الفرامل بشكل متكرر، وذلك كي لا تضطر الضغط على دواسة البنزين مرة أخرى .

7– الابتعاد قدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات .
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