نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الدولة المصرية تقوم باستيراد كميات كبيرة من بنزين 95، ما يتم استيراد السولار.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروعات التي تم تنفيذها من قبل قطاع البترول ومنها التوسع في معامل التكرير المعقدة وإنشاء شركات تكرير جديدة تقوم بعمليات تصنيع المازوت، سوف توفر لمصر كميات كبيرة من المازوت.





وأوضح أنه بعد ظهور الغاز الطبيعي وإحلاله محل المازوت في العديد من الصناعات وفي توليد الكهرباء سيوفر لمصر كميات كبيرة من المازوت نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محله، ومن ثم استخدامه في معامل التكرير وتحويله إلي منتجات بترولية يطلق عليها منتجات بترولية مصنعة ومنها البنزين والسولار.





وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أنه بحلول عام 2023 لن يتم استيراد بنزين 95، معقبا: «البنزين سيصبح كله مصري».



