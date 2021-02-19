القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفل يدعى سامر المدني مؤدي مهرجانات وهو مع سيارة رينج روفر LAND ROVER RANGE ROVER Vogue موديل 2019 و بلوحات مميزة تحمل رقم 5 و حرف م بمبلغ اضافي.









مواصفات سيارة سامر المدني رينج روفر RANGE ROVER Vogue





رينج روفر هي إحدى السيارات البريطانية الفارهة، والمعروفة بأعلى درجات الأمان، والتي تشتهر أيضا بأنها سيارة المشاهير ومعروفة بحجمها الضخم وقوة محركها ودفعها الرباعي وقوتها في تجاوز التضاريس الصعبة و يمتلك هذا الطراز عددا كبيرا من المشاهير و النجوم و لاعبي الكرة .





مشاهير امتلكوا رينج روفر RANGE ROVER







سيارات رينج روفر تعرف عالميا بسيارة النجوم فعلي سبيل المثال يمتلك الاعلامي عمرو اديب واحدة و هي التي تعرض بها لحادث مؤخرا و يمتلكها أيضا عمرو زكي لاعب الكرة و يمتلكها الفنانون تامر حسني و محمد رمضان و ماجد المصري .







مميزات سيارة سامر المدني رينج روفر RANGE ROVER Vogue





سيارة سامر المدني رينج روفر RANGE ROVER Vogue بها العديد من المميزات وعوامل الامان ابرزها 10 اير باج لحماية السائق والركاب وتقوم بالفتح مباشرة في حالة الاصطدام موزعة في الأمام والمقاعد لحماية رقبة السائق والراكب الأمامي، وبها أيضا نظام تنبية ضد الاصطدام، فتقوم بالتنبيه حين خروجها من المسار أو انحرافها أو قبل الاصطدام.







محرك سيارة سامر المدني رينج روفر RANGE ROVER Vogue





تتوفر سيارة سامر المدني رينج روفر RANGE ROVER Vogue في مصر بثلاثة محركات الأول 3000 سي سي سوبر تشارجر قوة 340 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر و الثانس 6 سليند يولد قوة قدرها 380 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر و الثالث فيتوفر في فئة الAutobiography وهو محرك 8 سلندر 5000 سي سي ومزود ايضا بشاحن فائق (Supercharger) قوة 525 حصان .







سعر سيارة سامر المدني رانج روفر RANGE ROVER Vogue







يبدأ سعر سيارة سامر المدني رانج روفر RANGE ROVER Vogue في مصر من 3 ملايين لأول فئة .





