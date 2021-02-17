بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مواصفات سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue

سيارة عمرو أديب هي رينج روفر فوج range rover vogue ، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.











تتسارع سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.9 ثانية، وهو معدل جيد للسيارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.











تجهيزات سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue

سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue مطورة بتجهيزات عديدة مميزة تشمل مصابيح ليد أمامية مصفوفة ماتريكس واكصدام خلفي بشكل جديد بوحدات إضاءة ليد مدمجة فيه مع خطوط تصميم جديدة على جسم السيارة المطورة.

