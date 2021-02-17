بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

تعرّض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة عندما كان يستقل سيارته رينج روفر فوج فضية اللون.
وكشفت التفاصيل الأولية للحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل، وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي.
مواصفات سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue
سيارة عمرو أديب هي رينج روفر فوج range rover vogue، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.
تتسارع سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.9 ثانية، وهو معدل جيد للسيارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.
تجهيزات سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue
سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue مطورة بتجهيزات عديدة مميزة تشمل مصابيح ليد أمامية مصفوفة ماتريكس واكصدام خلفي بشكل جديد بوحدات إضاءة ليد مدمجة فيه مع خطوط تصميم جديدة على جسم السيارة المطورة.
الأمان في سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue
سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue تأتي بالكثير من أنظمة الأمان، في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة عمرو أديب لأن التصادم كان شديدا وفتح الايرباج أنقذ حياته.
سعر رينج روفر فوج range rover vogue 2021 في مصر
تبدأ أسعار السيارة رينج روفر فوج range rover vogue 2021 في مصر من 2 مليون و890.000 جنيه حتى 3 ملايين و690.000 جنيه مصري.