عمرو زكي تعرض لحادث بها.. معلومات لا تعرفها عن السيارة رينج روفر

رنج روفر هي إحدى السيارات البريطانية الفارهة، والتي تشتهر أيضا بأنها سيارة المشاهير ومعروفة بحجمها الضخم وقوة محركها ودفعها الرباعي وقوتها في تجاوز الطرق الرملية والجبلية، وتعرض لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي لحادث مروع أثناء قيادته للسيارة رينج روفر.



تأتي رينج روفر -سيارة عمرو زكي التي تعرض أثناء قيادتها لحادث مروع صباح اليوم- سبورت بمحرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر و قوة المحرك 340 حصانا، وقوة عزم 450 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 6400 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الدفع الرباعي و تبلغ سرعتها القصوى 210 كم في الساعة.



وتأتي سيارة عمرو زكي بخزان وقود كبير يتسع لـ 105 لترات ومعدل استهلاك الوقود 9.5 لتر لكل 100 كم. وزمن التسارع والوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة: هو 7.2 ثانية و تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات 8A.



وتمتاز السيارة التي اختارها عمرو زكي، بالعديد من عوامل الأمان منها ABS وهو نظام مطور والذي يجعل السيارة لا تقوم بالزحف عندما يقوم السائق بالضغط بقوة على دواسة الفرامل وايضا نظام EBD والذي يقوم بتوزيع الفرامل الكترونيا مما يعزز ثبات واتزان اكثر للسيارة مهما كانت الحمولة ومزودة أيضا بـ مساعد فرامل BA الذي يعطي السيارة اقصي قوة كبح، لحظة الضغط على المكابح و معززة بنظام DSC ففي حالة الطوارئ يعجل هذا النظام من استجابة السيارة للوقوف في أقل فترة زمنية ممكنة و يثبتها مما يجعلها أقل عرضة للانقلاب.



والسيارة رانج روفر، التي كان يقودها عمرو زكي، بها 10 اير باج لحماية السائق والركاب وتقوم بالفتح مباشرة في حالة الاصطدام موزعة في الأمام والمقاعد لحماية رقبة السائق والراكب الأمامي وبها ايضا نظام تنبية ضد الاصطدام فتقوم بالتنبيه حين خروجها من المسار او انحرافها أو قبل الاصطدام تقوم بإحداث اهتزازات في حزام الأمان وبها نظام لمراقبة الاطارات ويتابع الضغط وتنبيه السائق حين حدوث اي مشاكل في الإطارات وبها كاميرا 360 درجة.