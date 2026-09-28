خالد الدرندلي: الأجواء إيجابية في معسكر المنتخب.. وأبو ريدة يتواصل معي

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، أن أجواء المعسكر إيجابية للغاية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال منذ وصول البعثة، لافتاً إلى أن الجميع يؤدي دوره على أكمل وجه استعداداً للمباراة.

وقال الدرندلي إن هناك حالة كبيرة من التركيز والروح والإصرار بين لاعبي المنتخب، والجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أهمية المباراة ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، وتحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف رئيس البعثة أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم حالة من الحماس والرغبة في بذل أقصى جهد داخل الملعب، مؤكدًا أن الروح الجماعية والإصرار يمثلان أحد أهم عوامل القوة داخل معسكر المنتخب.

وأشار الدرندلي إلى أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تواصل معه للاطمئنان على أحوال البعثة والأجواء داخل المعسكر، ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب، مؤكدًا حرصه على مساندة اللاعبين والجهاز الفني وتوفير كل سبل الدعم لهم.

واختتم الدرندلي تصريحاته، بالتأكيد أن أبوريدة شدد، خلال تواصله، على ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني، متمنيًا لهم التوفيق.