غرفة عزل وزائرة صحية بكل لجنة.. أزهر الشرقية يستعد لخوض امتحانات التيرم الأول

عقد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، اجتماعًا بموجهى العموم لجميع التخصصات بمقر ديوان عام المنطقة استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020م .

وخلال الإجتماع ، شدد "السروى" على ضرورة احتواء الطلاب وتوفير أقصى درجات السلامة من خلال تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ،والتعقيم الدائم لمقار اللجان والتأكد من تواجد غرفة العزل، والزائرة الصحية بداخل كل لجنة.





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وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، علي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات منذ بداية اليوم وحتى نهايته على كافة الإدارات، مطالبا الجميع بتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات ، وضرورة متابعة أعمال الامتحانات وضبط اللجان ومنع الغش ، وعدم حيازة المحمول للطلاب وجميع القائمين على اللجان ، مشيرا الي ضرورة إتمام أعمال التصحيح أولا بأول بكل دقة وإتقان .

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول تبدء السبت الموافق 2021/2/27 وحتى 2021/3/9.





وعلي جانب أخر ، فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبناءا علي توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية بمستشفي السعديين المركزي، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بمشاركة الكوادر الطبية بمستشفيات "منيا القمح، ومشتول السوق، والزوامل المركزية" بتنفيذ القافلة الطبية الجراحية المجانية بالسعديين، بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم خلال القافلة الطبية إجراء ٢٢ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبري ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، وإستئصال مرارة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضي، وتم الإنتهاء من القافلة الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف مدير المستشفي.