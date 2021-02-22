ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غرفة عزل وزائرة صحية بكل لجنة.. أزهر الشرقية يستعد لخوض امتحانات التيرم الأول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

عقد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، اجتماعًا بموجهى العموم لجميع التخصصات بمقر ديوان عام المنطقة استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020م .

 

وخلال الإجتماع ، شدد "السروى" على ضرورة احتواء الطلاب وتوفير أقصى درجات السلامة من خلال تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ،والتعقيم الدائم لمقار اللجان والتأكد من تواجد غرفة العزل، والزائرة الصحية بداخل كل لجنة.


أقرأ ايضا:

الكشف الطبي على ١١٠٠ مريض مجانا في قافلة علاجية بقرية النوافعة بفاقوس


وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، علي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات منذ بداية اليوم وحتى نهايته على كافة الإدارات، مطالبا الجميع بتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات ، وضرورة متابعة أعمال الامتحانات وضبط اللجان ومنع الغش ، وعدم حيازة المحمول للطلاب وجميع القائمين على اللجان ، مشيرا الي ضرورة إتمام أعمال التصحيح أولا بأول بكل دقة وإتقان .

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول تبدء السبت الموافق 2021/2/27 وحتى 2021/3/9.


وعلي جانب أخر ، فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبناءا علي توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية بمستشفي السعديين المركزي، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بمشاركة الكوادر الطبية بمستشفيات "منيا القمح، ومشتول السوق، والزوامل المركزية" بتنفيذ القافلة الطبية الجراحية المجانية بالسعديين، بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم خلال القافلة الطبية إجراء ٢٢ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبري ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، وإستئصال مرارة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضي، وتم الإنتهاء من القافلة الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف مدير المستشفي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد قوافل الأزهر الدعوية والطبية والإغاثية 2020

حصاد قوافل الأزهر 2020.. أطنان من الأدوية للتخفيف من تداعيات انفجار مرفأ بيروت.. وعقد 40 ندوة والرد على 2400 فتوى

جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة تنموية وطبية لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد

تربية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

إجراء 22 عملية جراحية بقافلة طبية في الشرقية

الكشف الطبي على ١١٠٠ مريض مجانا في قافلة علاجية بقرية النوافعة بفاقوس

ترشيحاتنا

8 نصائح لا تغفلها للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم

هذه الأعمال تنفع الميت بعد وفاته وتصل إليه

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير