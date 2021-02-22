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فن

شريف رمزي يهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها: happy birthday cyrine

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:45 ص
سيرين عبد النور و
سيرين عبد النور و شريف رمزي
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ندى فكري
هنأ الفنان شريف رمزي الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلادها ونشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق شريف رمزي على الصورة قائلا: "happy birthday cyrine".

واحتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور امس بعيد ميلادها الـ 44، هي من مواليد 21 فبراير 1977 بمدينة عبادية وهي مدينة تقع قرب بيروت، درست في معهد محاسبة وتخرجت في نوفمبر 1993 ثم اتجهت لمجال عروض الأزياء.

وبدات سيرين عبد النور مسيرتها الفنية عام 1998 وشاركت في العديد من المسلسلات بأدوار ثانوية، قبل أن تنتقل الى أدوار البطولة في عام 2003، بمسلسل "ابنتي".

ويشهد الوسط الفني دائما منافسة بين سيرين عبد النور والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ودائما ما تحدث مقارنات بينهما من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، كونهما نجمتين جميلتين وتتمتعان بموهبة كبيرة، إلا أن الامور تأزمت قبل سنوات، حين طرح بوستر مسلسل "نص يوم"، الذي جمع بين الممثل السوري تيم حسن ونادين نسيب نجيم، وحينها إستبدل فانز سيرين وجه نادين بوجه سيرين، فوضعت الأخيرة علامة إعجاب على أحد المنشورات، ما أشعل النار بين الفانز، الذين وسعوا المسافة بين النجمتين.

وقدمت سيرين عبد النور 17 مسلسلا دراميا، من أشهرهم روبي، لعبة الموت،سيرة الحب، الهيبة الحصاد وآخرهم الديفا.

على صعيد اخر شاركت سيرين في بطولة فيلم مبروك ابو العلمين حمودة مع محمد هنيدي، والذي كان بوابة دخولها لمصر لتحقيق شهرة واسعة.  
شريف رمزي يهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها: happy birthday cyrine
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