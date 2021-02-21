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مرأة

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:00 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
يصادف اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والتي أتمت عامها الـ 44، وما زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها، وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.


تعتبر سيرين عبد النور من أشهر نجمات الوطن العربي التي تهتم بالموضة والأزياء، وهو ما يظهر على اختيار ملابسها والإطلالات التي تتألق بها، حيث تقوم باقتناء القطع التي تتناسب معها وتبرز جمالها أيضًا.


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وخطفت سيرين عبد النور الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة ملفتة ومتنوعة من فساتين السهرة، وتميزت بأنها تنوعت بين التصميمات الطويلة والقصيرة، فهي تفضل التجديد دائمًا وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.


كما تميزت فساتين سيرين عبد النور بالنقوشات والأقمشة الفاخرة التي زادت من جاذبيتها، فتحرص الفنانة اللبنانية على اختيار أغلب الفساتين التي تظهر بها من دور الأزياء والمصممين العالميين.


وتقوم سيرين عبد النور بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات المناسبة مع كل إطلالة، ما يمنحها مظهرًا جذابًا، كما تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.


إليكم أبرز فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها:
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها
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